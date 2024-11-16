يتجاوز الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في الوقت الحالي عمليات التدقيق التقليدية التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الأقل بالنسبة لبعض من يختارهم في حكومته، بينما يستخدم الشركات الخاصة لإجراء فحص المرشحين المحتملين للوظائف الإدارية.

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