تجاوزت معايير التدقيق التقليدية.. ترشيحات لمناصب في حكومة ترامب المقبلة تثير الجدلالعالمنشر السبت، 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يتجاوز الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في الوقت الحالي عمليات التدقيق التقليدية التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الأقل بالنسبة لبعض من يختارهم في حكومته، بينما يستخدم الشركات الخاصة لإجراء فحص المرشحين المحتملين للوظائف الإدارية.وأيضًا..مزاعم "اعتداء جنسي" تطارد مرشح ترامب لوزارة الدفاع.. شاهد ما كشفته مصادر لـCNN ترامب يريد من إيلون ماسك إصلاح الحكومة.. إليك ما يمكن أن يوضع تحت المقصلةاستقالة رئيسة تحرير "أقدم مجلة أمريكية" بعد وصف ناخبي ترامب بـ"الفاشيين" قراءة المزيدأمريكاجاريد كوشنردونالد ترامب