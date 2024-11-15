Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ترامب يريد من إيلون ماسك إصلاح الحكومة.. إليك ما يمكن أن يوضع تحت المقصلة - CNN Arabic
الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

ترامب يريد من إيلون ماسك إصلاح الحكومة.. إليك ما يمكن أن يوضع تحت المقصلة

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- لدى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وإيلون ماسك طموحات كبيرة لجعل الحكومة الفيدرالية أصغر حجما وأكثر كفاءة من خلال مراجعة ميزانيتها وعملياتها من الأعلى إلى الأسفل.

وقد حذر ماسك، أغنى شخص في العالم والذي يمتلك أو يدير العديد من الشركات، من أن أهدافه ــ بما في ذلك خفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الإنفاق الفيدرالي ــ يمكن أن تسبب "صعوبات مؤقتة" قبل أن تخلق في نهاية المطاف "ازدهارا طويل الأجل"، وقد دفعت تصريحاته خبراء الميزانية إلى السخرية، في حين أصابت القشعريرة العمود الفقري للعديد من الموظفين الفيدراليين ممن يعتمدون على الحكومة الفيدرالية للحصول على المساعدة أو تمويل معيشتهم.

وتظل التفاصيل حول كيفية عمل إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة، أو DOGE، وكيف سيتجنب ماسك والرئيس المشارك، فيفيك راماسوامي، تضارب المصالح، لكن الثنائي تحدثا بصراحة عن مجالات الحكومة التي يرغبون في تغييرها، في حين أن لدى ترامب والمشرعين الجمهوريين قائمة طويلة من البرامج والعمليات التي يرغبون في إصلاحها.

من المهم أن نلاحظ أنه رغم وعد ترامب بأن المبادرة ستحدث "تغييرات جذرية"، إلا أن ماسك وراماسوامي لن يكون لهما أي سلطة مباشرة لإجراء تخفيضات في الإنفاق أو تغييرات تنظيمية أو أي تحركات أخرى. وستكون المجموعة موجودة خارج الحكومة ومن المرجح أن تعمل على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الميزانية السنوية للرئيس، والتي تحدد رؤية الرئيس، ولكن ليس مطلوبًا من الكونغرس اتباعها.

ماذا قال ماسك وراماسوامي عن الجوانب التي سيستهدفانها؟

عندما سئل ماسك الشهر الماضي عن الخطوات الأولى للمبادرة، قال إن هناك الكثير من الهدر الحكومي لدرجة أنه سيكون من السهل العثور على الأهداف، وأضاف ماسك الذي يمتلك منصة إكس (تويتر سابقا) والرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" إن "من الواضح أننا، كدولة، نحتاج إلى العيش في حدود إمكانياتنا.. وهذا يعني مجرد النظر إلى كل بند وكل حساب والقول: هل هذا ضروري على الإطلاق؟".

واستهدف ماسك أيضًا وزارة التعليم، وهي هدف متكرر لترامب والجمهوريين، منتقدًا إياها بزعم تلقين الأطفال عقيدة الدعاية اليسارية وإخفاقات أخرى، لكنه لم يطالب بإلغائها.

من جهته كان راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق لعام 2024 والذي حول دعمه إلى ترامب، أكثر تحديدًا بشأن كيفية تغيير الحكومة الفيدرالية، وقال خلال حملته الانتخابية إنه سيتخلص مما يصل إلى 75% من القوى العاملة الفيدرالية، ويعمل حوالي 2.3 مليون مدني في الحكومة الفيدرالية، ويعمل ما يقرب من 60% منهم في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

كما دعا راماسوامي إلى إغلاق وزارة التعليم ونقل برامج تدريب القوى العاملة إلى وزارة العمل والقضاء على مكتب التحقيقات الفيدرالي ونقل 15000 من عملائه الخاصين الذين يحلون القضايا إلى وكالات أخرى؛ والتخلص من الهيئة التنظيمية النووية ونقل مهامها إلى إدارات أخرى.

وقال مستشار الحملة الاقتصادية لترامب والخبير الاقتصادي، ستيفن مور، إن استئصال الهدر في الحكومة يعد "مهمة ضخمة.. سوف تحتاج DOGE إلى مئات الأشخاص لإنجاز هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "الأمر لن يقتصر على إيلون وفيفيك فقط".

قد يهمك أيضاً

راماسوامي: سأقوم مع إيلون ماسك بـ"ترحيل جماعي للبيروقراطيين" من واشنطن

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.