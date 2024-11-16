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الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

استقالة رئيسة تحرير "أقدم مجلة أمريكية" بعد وصف ناخبي ترامب بـ"الفاشيين"

العالم
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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقالت رئيسة تحرير مجلة "ساينتفيك أمريكان"، لورا هيلموث، من منصبها بعد شنها هجوما لاذعا على الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، واصفة إياهم بـ"الفاشيين".

وقالت هيلموت، في منشور لها على منصة "بلوسكاي"، وهي منصة تنافس منصة إكس (تويتر سابقا)، الخميس، إنها "قررت ترك مجلة ساينتفيك أمريكان بعد 4.5 سنوات مثيرة كرئيسة تحرير"، دون الإشارة إلى تعليقاتها السابقة.

وفي سلسلة منشورات حذفت لاحقا، وصفت هيلموث ناخبي ترامب بأنهم المجموعة "الأشد غباءً وتعصباً" و"الفاشيين" بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق الأسبوع الماضي، لتنتشر بعدها تعليقاتها على نطاق واسع على منصة إكس وتداول ردود وانتقادات قوية لها.

وفي تدوينات نشرت لاحقا، اعتذرت هيلموث عمّا قالته، واصفة تصريحاتها بأنها "مسيئة وغير مناسبة" وأنها "لا تعكس موقف" مجلة ساينتفيك أمريكان، حيث كتبت قائلة: "أنا أحترم وأقدر الناس من مختلف الأطياف السياسية.. هذه المنشورات التي قمت بحذفها لا تعكس معتقداتي؛ لقد كانت تعبيراً خاطئاً ناجم عن الصدمة والارتباك بشأن نتائج الانتخابات".

من جهتها قالت رئيسة مجلة ساينتفيك أمريكان، كيمبرلي لاو، في بيان لشبكة CNN، إن هيلموث هي من قرر المغادرة، ويجري الآن البحث عن بديل لها.

وقالت لاو في البيان: "نشكر لورا على قيادتها لمجلة ساينتفيك أمريكان لمدة 4 سنوات، فازت خلالها المجلة بجوائز كبرى في مجال الاتصالات العلمية وشهدت إنشاء غرفة أخبار رقمية جديدة.. نتمنى لها التوفيق في المستقبل".

ومع مرور 179 عامًا على صدورها حتى الآن، تقول مجلة ساينتفيك أمريكان إنها "أقدم مجلة دورية منشورة" في الولايات المتحدة، وقد نشرت مقالات لأكثر من 200 فائز بجائزة نوبل.

وفي هذا العام، وللمرة الثانية فقط في تاريخها، نشرت المجلة تأييدًا رئاسيًا، معربة عن دعمها لنائب الرئيس، كامالا هاريس، وقالت إن ترامب "يعرض الصحة والسلامة العامة للخطر وأنه يرفض الأدلة، ويفضل بدلاً من ذلك خيالات المؤامرة غير المنطقية".

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