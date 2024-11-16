من الواضح أن الاجتماع المتوقع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شِي جين بينغ، يأتي في وقت يحاول فيه زعماء العالم تقييم كيف ستكون الحياة في ظل إدارة ترامب القادمة، في حين تحاول الصين تصوير نفسها كزعيم عالمي وبديل مستقر للولايات المتحدة.

وكما قال أحد المراقبين لشبكة CNN، تريد الصين إرسال رسالة إلى دول أخرى مفادها أنه قد لا يكون من الذكاء الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة تمامًا والتفكير في العمل معها.

وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تريد الصين أن يعرف العالم أنها لاعب عالمي، خاصة وسط حالة عدم اليقين بشأن ما ستجلبه ولاية ترامب القادمة.

وفيما يتعلق بالاجتماع بين شِي وبايدن، فقد يكون ذلك وسيلة لبكين للإشارة إلى الإدارة القادمة بأنها تريد التواصل والاستقرار.

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