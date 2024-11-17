تعمل السلطات في إسبانيا على استعادة النظام بعد الفيضانات التاريخية المميتة التي دمرت منطقة فالنسيا وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص. لكن آلاف المركبات المتضررة تجعل هذه المهمة صعبة.

وقالت غرفة التجارة في فالنسيا إن 137 ألف مركبة تضررت أو تحطمت في الفيضانات المدمرة للغاية.

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