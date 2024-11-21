تعطّل مؤتمر صحفي مباشر في موسكو بسبب مكالمة هاتفية غير متوقعة في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو في أوكرانيا، حيث أمر شخص هاتف المتحدثة باسم الخارجية الروسية بعدم الحديث أو التعليق على الضربة الروسية.

قبل هذا الإيجاز الصحفي، اتهم الجيش الأوكراني موسكو بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على أراضيها لأول مرة.

في حين صرح مسؤول غربي أن الصاروخ الذي استخدمته روسيا كان صاروخًا باليستيًا، لكنه ليس عابرًا للقارات.

وفي متابعة للمؤتمر الصحفي، قالت المتحدثة الروسية في بيان لوسائل الإعلام الروسية الرسمية إنه "لم تكن هناك أي مؤامرة".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ضربت المدينة الأوكرانية بصاروخ باليستي جديد متوسط ​​المدى.

