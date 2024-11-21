بوتين يُعلن نوع الصاروخ الذي أطلقته روسيا على دنيبرو الأوكرانية الخميس

(CNN) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو أطلقت صاروخا باليستيا جديدا على أوكرانيا، الخميس، وفقا لبيان متلفز له.

وقال بوتين إن الصاروخ الذي أطلقته موسكو هو "صاروخ باليستي رأس حربي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت".

وذكر بوتين في بيانه: “رداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية في 21 نوفمبر من هذا العام ضربة مشتركة على إحدى منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية”.

وأضاف بوتين قائلا: "في ظروف القتال، تم أيضًا اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى"، في إشارة إلى الضربة على مدينة دنيبرو بأوكرانيا.

وأردف: "في هذه الحالة، بصاروخ باليستي بمعدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت. أطلق عليه رجال الصواريخ لدينا اسم "أوريشنيك". وكانت الاختبارات ناجحة. لقد تم تحقيق هدف الإطلاق".

وأكد مسؤول أمريكي في وقت سابق الخميس، أن روسيا استخدمت صاروخاً باليستياً "تجريبياً متوسط ​​المدى" في هجومها على مدينة دنيبرو الأوكرانية.

واتهم الجيش الأوكراني، روسيا، بإطلاق صاروخ عابر للقارات خلال هجوم صباح الخميس على دنيبرو.