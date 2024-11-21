(CNN)-- اتهم الجيش الأوكراني، روسيا، بإطلاق صاروخ عابر للقارات خلال هجوم صباح الخميس على مدينة دنيبرو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان: "تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في الاتحاد الروسي".

ولم يذكر البيان نوع الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته روسيا ولم تتمكن CNN من التحقق من هذا الادعاء.

وقال الجيش الأوكراني أيضًا إن صاروخًا باليستيًا من طراز X-47M2 Kinzhal تم إطلاقه مع سبعة صواريخ كروز في الهجوم على دنيبرو، مضيفا أنه تم إسقاط جميع صواريخ كروز.

وذكر البيان أن "الصواريخ الأخرى لم تسبب عواقب كبيرة".