فيديو يكشف ما عُثر عليه بداخل صاروخ روسي جديد استهدف أوكرانيا

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فيديو يكشف ما عُثر عليه بداخل صاروخ روسي جديد استهدف أوكرانيا

يتعامل المسؤولون الأوكرانيون مع نوع جديد من الصواريخ التي أطلقت من روسيا واستُخدمت لضرب مدينة دنيبرو. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، نيك باتون والش من دنيبرو.

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