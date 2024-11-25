فيديو يكشف ما عُثر عليه بداخل صاروخ روسي جديد استهدف أوكرانيا

فيديو يكشف ما عُثر عليه بداخل صاروخ روسي جديد استهدف أوكرانياالعالمنشر الاثنين، 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يتعامل المسؤولون الأوكرانيون مع نوع جديد من الصواريخ التي أطلقت من روسيا واستُخدمت لضرب مدينة دنيبرو. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، نيك باتون والش من دنيبرو.قد يهمك أيضًا..تحقيق CNN يكشف ما وجد داخل صواريخ روسية استهدفت أوكرانيا أوكرانيا تعلن إسقاط 50 طائرة مسيرة من أصل 73 أطلقتها روسيا ليلا.. وزيلينسكي يعلقكيف يمكن إقناع بوتين بقضية أوكرانيا؟.. قائد الناتو الأسبق يبيّن لـCNN"لا خطوط حمراء".. فرنسا تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخها بعيدة المدى على روسياقراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياالجيش الأوكرانيالجيش الروسيكييف