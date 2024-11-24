أثناء إحاطة مباشرة.. مسؤولة روسية تتلقى اتصالًا يأمرها بعدم الحديث عن الضربة على أوكرانيا

(CNN)-- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) نُشرت السبت، إن أوكرانيا يمكنها إطلاق صواريخ فرنسية بعيدة المدى على روسيا "من منطق الدفاع عن النفس".

لم يؤكد بارو ما إذا كانت الأسلحة الفرنسية قد استُخدمت بالفعل. ومع ذلك، قال إنه لا توجد "خطوط حمراء" عندما يتعلق الأمر بدعم باريس لأوكرانيا.

تأتي تعليقات بارو بعد أيام فقط من استخدام أوكرانيا لصواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع وصواريخ شادو ستورم البريطانية لضربات بعيدة المدى داخل روسيا للمرة الأولى. في السابق، زوّدت المملكة المتحدة وفرنسا أوكرانيا بصواريخ شادو ستورم لاستخدامها داخل حدودها.

وأطلقت روسيا، الخميس، صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى جديدًا على منطقة دنيبرو الأوكرانية، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه رد على استخدام أوكرانيا لأسلحة أمريكية وبريطانية بعيدة المدى.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، دعا بارو الحلفاء الغربيين إلى عدم وضع حدود لدعمهم لأوكرانيا ضد روسيا، و"عدم وضع خطوط حمراء والتعبير عنها".

وعندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية عما إذا كانت فرنسا ستفكر في إرسال قواتها للقتال في أوكرانيا، قال: "نحن لا نستبعد أي خيار".

وقال بارو إن فرنسا ستدعم أوكرانيا "بشكل مكثف وطالما كان ذلك ضروريًا"، مشيرًا إلى أن التقدم الروسي يعرض بلاده للخطر. وقال: "في كل مرة يتقدم فيها الجيش الروسي كيلومترًا مربعًا واحدًا، يقترب التهديد كيلومترًا مربعًا واحدًا من أوروبا".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن بارو ألمح إلى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كما طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال بارو: "نحن منفتحون على توجيه دعوة، وفي مناقشاتنا مع الأصدقاء والحلفاء، وأصدقاء وحلفاء أوكرانيا، نعمل على تقريبهم من مواقفنا".