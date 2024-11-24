بعد استخدامه في أوكرانيا لأول مرة.. لماذا أثار صاروخ "أوريشنيك" الروسي ضجة كبيرة؟

أثناء إحاطة مباشرة.. مسؤولة روسية تتلقى اتصالًا يأمرها بعدم الحديث عن الضربة على أوكرانيا

تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN)-- قالت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت عشرات الطائرات بدون طيار، بعدما نفذت روسيا هجوما جديدا خلال الليل.

وفي الإجمالي، أعلنت القوات الجوية أنها أسقطت 50 من أصل 73 طائرة مسيرة أُطلقت على مناطق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف، التي شهدت هجمات جوية شبه يومية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وردا على الهجمات الأخيرة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن "تحذيرات الغارات الجوية بدت يومية تقريبا في جميع أنحاء أوكرانيا" هذا الأسبوع، مضيفا أن روسيا أطلقت "أكثر من 800 قنبلة جوية موجهة، وحوالي 460 طائرة بدون طيار، وأكثر من 20 صاروخا من مختلف الأنواع ضد أوكرانيا وشعبنا".

وأردف زيلينسكي قائلا إن "أوكرانيا ليست ساحة لاختبار الأسلحة. أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة. ومع ذلك، تواصل روسيا محاولاتها لتدمير شعبنا، وزرع الخوف والذعر، وإضعافنا"، على الأرجح في إشارة إلى الصاروخ الباليستي التجريبي الذي أطلقته روسيا هذا الأسبوع.

ودعا زيلينسكي إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. وقال إن "تعزيز حماية سمائنا أمر شديد الأهمية".