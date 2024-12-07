اهتزت الأرض وتشققت.. كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال عنيف في كاليفورنياالعالمنشر السبت، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال عنيف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو الزلزال الأكبر الذي يضرب شمال كاليفورنيا منذ عقود، حيث تلاه عشرات الهزات الارتدادية.وأظهرت صور حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.قد يهمك أيضًا.. زلزال مدمر يهز كوبا شعر به سكان فلوريدا وميامي.. شاهد ما خلّفهموجة تسونامي بارتفاع 200 متر جعلت الأرض تهتز 9 أيام حدثت العام الماضي.. دراسة تكشف ما حصلقراءة المزيدأمريكازلازلظواهر طبيعيةكوارث طبيعية