رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال عنيف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو الزلزال الأكبر الذي يضرب شمال كاليفورنيا منذ عقود، حيث تلاه عشرات الهزات الارتدادية.

وأظهرت صور حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.

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