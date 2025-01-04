حث تقرير صدر عام 2019 مدينة نيو أورليانز الأمريكية على وضع حواجز أقوى على طول شارع بوربون، ويقول غلين شوين، مستشار إدارة الأمن، لكريستينا ماكفارلين إن الهجمات باستخدام المركبات لطالما كانت تشكل تهديدًا معروفًا لسنوات.

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