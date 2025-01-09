أظهر مقطع فيديو مذهل التقطت مشاهده من طائرة بدون طيار تابعة لشبكة CNN الدمار الناري والخطر المستمر في منطقة باسيفيك باليساديس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع استمرار اشتعال حرائق الغابات في المنطقة.

يُعد حريق باليساديس الأكثر تدميراً على الإطلاق الذي ضرب مقاطعة لوس أنجلوس حيث أدى لاحتراق أكثر من 1000 مبنى، وبسبب ذلك أُمر بإخلاء أكثر من 130 ألف شخص أو صدرت لهم أوامر أو تحذيرات بالإخلاء.

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