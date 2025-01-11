فيديو صادم يُظهر لحظة اقتراب ضباط من شمس الدين جبار منفذ الدهس في نيو أورليانز

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لقطات صادمة.. لحظة اقتراب ضباط من مهاجم نيو أورليانز قبل إطلاقه النار عليهم

أظهر مقطع فيديو مثبت بجسم ضابط الشرطة، نشرته إدارة شرطة مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، اللحظة التي أطلق فيها الضباط النار على المشتبه به في هجوم شارع بوربون، شمس الدين جبار، في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة.

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