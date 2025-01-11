أظهر مقطع فيديو مثبت بجسم ضابط الشرطة، نشرته إدارة شرطة مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، اللحظة التي أطلق فيها الضباط النار على المشتبه به في هجوم شارع بوربون، شمس الدين جبار، في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة.

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