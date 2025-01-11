فيديو صادم يُظهر لحظة اقتراب ضباط من شمس الدين جبار منفذ الدهس في نيو أورليانزالعالمنشر السبت، 11 يناير / كانون الثاني 2025أظهر مقطع فيديو مثبت بجسم ضابط الشرطة، نشرته إدارة شرطة مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، اللحظة التي أطلق فيها الضباط النار على المشتبه به في هجوم شارع بوربون، شمس الدين جبار، في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة.للمزيد شاهد: مقاطع فيديو جديدة وحصرية.. تُظهر ما فعله شمس الدين جبار قبل هجوم نيو أورليانز بفترة وجيزةشاهد أيضًا: فيديو حصري: شاهد لماذا تردد منفذ هجوم نيو أورليانز عند شقته قبل انطلاقه بالشاحنةقراءة المزيدأمريكاإطلاق نارالشرطة الأمريكيةحوادث