بينما ينتظر العالم رئاسة دونالد ترامب الثانية، تلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث هدد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين بمجرد توليه منصبه.

إذًا، أي الدول سوف يستهدفها الرئيس المنتخب؟ وكيف قد يستجيبون؟

بالفعل قبل أسابيع من توليه منصبه، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على أكبر 3 شركاء تجاريين لأمريكا: المكسيك والصين وكندا.

25% لكندا والمكسيك، و10% إضافية للصين. وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إنه سينفذ رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من جميع البلدان.

الآن إذا نظرنا إلى تلك البلدان، فإن الاتحاد الأوروبي بشكل خاص سوف يتضرر بشدة. فالولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري له حتى الآن، حيث تمثل 20% من صادراته. وكانت الرسوم الجمركية بنسبة 10% ستكلفه 50 مليار يورو في عام 2023.

فماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي؟

هناك خياران رئيسيان حقًا. يمكننا أن ننظر إلى رئاسة ترامب الأولى عندما فرض رسومًا جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم، وكان رد فعل أوروبا آنذاك هو حساب التكلفة التي قد تتكبدها ومحاولة تعويضها برسوم جمركية خاصة بها على الواردات الأمريكية من جينز ليفي، وويسكي بوربون، وهارلي ديفيدسون.

لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفًا، حيث اقترحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن أوروبا قد تتبنى استراتيجية دفتر الشيكات، قائلة إنها يمكن أن تعرض شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة، وتابعت قائلة إن هذا قد يكون سيناريو أفضل من استراتيجية الانتقام البحتة.

ويبقى حقًا أن نرى ما إذا كان ترامب سينفذ رسومًا جمركية عالمية أو شيئًا أكثر استهدافًا. وبالنسبة للدول المتضررة، فبإمكانها اختيار الرد أو التفاوض، وكل من الخيارين قد يكون مكلفًا بالنسبة للمستهلكين الذين سيضطرون إلى دفع أسعار أعلى.

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