توب 5: قوات أمريكية في شرق أوروبا قريبًا.. وضجة تسريب مدرب منتخب مصر

من إعلان بايدن إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية قريبًا، ورد نتنياهو على تقرير حول اتصال جمعه بولي العهد السعودي عن برنامج "بيغاسوس"، وفيديو مسرب لمدرب مصر يثير تفاعلا واسعًا، وتصريح إيلون موسك يهوي بقطاع المركبات الكهربائية بالكامل، وصولا إلى لحظة تحطم مقاتلة F35 أمريكية أثناء هبوطها على سطح سفينة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية في "المدى القريب"، وسط تصاعد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" حول تدخله للتأكد من أن السعودية ستكون قادرة على استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس ناقضا قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدم تجديد رخصة التصدير لمصنع البرنامج، مجموعة NSO.

انتشر تسريب للمدرب العام لمنتخب مصر، ضياء السيد، يسخر فيه من تقديم 500 دولار للاعبي المتتخب بعد الفوز على ساحل العاح في دوري الـ16 لكأس أمم أفريقيا.

أثارت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إليون موسك، مخاوف المستثمرين على الرغم من النتائج المالية الأخيرة الناجحة لشركته.

​​​​​​​رصد فيديو اللحظات الأخيرة لمقاتلة شبحية من طراز F-35C، قبل ثوانٍ من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية. وتسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع المحيط وتظهر صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدتها البحرية الأمريكية، الطائرة بعد لحظات وهي في المحيط، حيث كانت القمرة مفتوحة بعد أن قفز منها الطيار المصاب.