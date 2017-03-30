دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، الخميس، اتفاق تأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" مع الصندوق السعودي للتنمية وشركة "إن أي كابيتال" القابضة المصرية، برأسمال يبلغ 451 مليون جنيه.

وتهدف الشركة إلى "الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، إلى جانب الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر،" حسبما أفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت نصر إن الاتفاق "يأتي في إطار العلاقة الاستراتيجية المصرية السعودية،" مضيفة: "هذه المنحة السعودية ستوجه إلى مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة."

ومن جانبه، قال المدير الفني للصندوق السعودي للتنمية، حسن العطاس، إن "إنشاء الشركة يأتي في إطار منحة المملكة العربية السعودية لمصر من أجل دعم الشركات لعمل تنمية اقتصادية،" معرباً عن "تفاؤله" لقيام الصندوق بدور في توفير فرص عمل للشباب العاملين في الحضانات والهاي تك ومساعدة الشباب في تنفيذ اختراعاتهم.

ويُشار إلى أن الإعلان يأتي بعد يوم من أول لقاء بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توتر العلاقات بين القاهرة والرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وعُقد اللقاء على هامش القمة العربية في الأردن، الأربعاء، حيث دعا الملك سلمان السيسي لزيارة السعودية، ووعد بزيارة مصر.

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