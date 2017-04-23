دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة، في ختام تعاملات الأحد، بلغت نحو 11.8 مليار جنيه (ما يعادل 652 مليون دولار)، وسط ضغوط المبيعات القوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ليبلغ عند الإغلاق 651.7 مليار جنيه، ما يعادل نسبة تراجع 1.77 في المائة، بعدما بلغ 663.4 مليار جنيه عند إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي، وفقاً لبيانات السوق المعلنة على موقع البورصة الرسمي.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.8 في المائة، ليغلق عند مستوى 12544.92 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.55 في المائة ليسجل 587.77 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.24 في المائة، فاقداً نحو 17 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1366.57 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 1349.63 نقطة بنهاية جلسة تعاملات اليوم.