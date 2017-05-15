القاهرة، مصر (CNN)— نفت السلطات المصرية، الاثنين، ما تم تداولته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نية لدى الحكومة بتغيير شكل العملة المحلية، وفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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ونقل موقع التلفزيون المصري أن "مركز المعلومات قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة."

وأضاف التقرير أن "البنك المركزي بين أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.. وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي."