وزير المالية المصري: استثمارات الأجانب في أذون الخزينة 136 مليار جنيه منذ التعويم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزينة المصرية بلغت 136 مليار جنيه (أو ما يعادل 7.53 مليار دولار)، منذ تحرير البنك سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى الآن.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحرير قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالكامل وفقاً لآليات العرض والطلب، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، التي توقع الخبراء أنها ستؤدي إلى انحسار السوق السوداء وتعجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ويُشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن في 12 من مايو/ أيار الجاري توصل فرقه مع السلطات في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته القاهرة ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفي حال الموافقة على صرفها يرفع ذلك من إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر في ظل البرنامج إلى قرابة 4 مليارات دولار أمريكي.

وقال الجارحي في وقت سابق من الشهر الجاري إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي (1.25 مليار دولار) في النصف الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.