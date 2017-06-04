البنك المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 31 مليار دولار نهاية مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.125 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي في أبريل/ نيسان 28.641 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعاً تبلغ نسبته 8.67 في المائة.

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ويُذكر أن وزارة المالية أصدرت سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار، إذ أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي، أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاماً بعائد قدره 7.95 في المائة، بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65 في المائة، وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 في المائة.

ويشار إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، بهدف الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.