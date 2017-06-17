مصر: 2.2 مليار جنيه لتمويل التموين في مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، السبت، إتاحة عاجلة يبلغ قدرها 2.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 121.25 مليون دولار) للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مايو/ أيار الماضي.

كما اعتمد الوزير أيضاً مبلغ 1.1 مليار جنيه (أو ما يعادل 60.63 مليون دولار) دفعة لشهر مايو/ أيار لشراء القمح من المزارعين المحليين وضمان سداد المستحقات لهم.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت ضمانات بمبلغ 64.3 مليون دولار لشراء 395 ألف طن من القمح المستورد.