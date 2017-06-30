في ظل ارتفاع الأسعار.. ما رأي سكان مصر برواتبهم الحالية؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد الرواتب من أكثر المواضيع الهامة في مجال العمل في المنطقة، إذ تشكل جزءاً مهماً من عقود العمل وغالباً ما تؤثر على أداء الموظفين ورضاهم وحتى الاحتفاظ بوظائفهم. فما رأي سكان مصر برواتبهم الحالية؟ هل يشعرون بالرضا عنها؟ وماذا عن المزايا والمكافآت؟

قام بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بإجراء دراسة للتعرّف على مستويات رضا الموظفين عن الرواتب والعلاوات ومختلف المزايا التي تقدمها الشركات، حيث ستمكّنك هذه الدراسة من معرفة آراء المهنيين حول تكاليف المعيشة ونفقاتهم واستثماراتهم، وقدرتهم على الادخار أو تحويل نسبة من رواتبهم الى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى توقعاتهم وخططهم المستقبلية.

العلاوات

قال 63 في المائة من المجيبين على الاستطلاع في مصر إنهم حصلوا على زيادة على الراتب في عام 2016، في حين أفصح 33 في المائة عن عدم حصولهم على زيادة على الإطلاق. وأظهر 36 في المائة من المجيبين الذين حصلوا على زيادة عن شعورهم بالرضا الكبير أو المتوسط عن هذه الزيادات.

من ناحية أخرى، يتوقع 68 في المائة من المجيبين في مصر الحصول على زيادة على الراتب في عام 2017.

المزايا

قال 36 في المائة من المجيبين على الاستطلاع في مصر إن حزمة رواتبهم الحالية تشمل الراتب الأساسي والمزايا، في حين يحصل 22 في المائة من المجيبين على مزايا إضافية وعمولات إلى جانب رواتبهم الأساسية، بينما يحصل 42 في المائة على راتب أساسي فقط.

وبالنسبة للمجيبين الذين يحصلون على مزايا إضافية، شملت أبرز هذه المزايا: تأمين صحي شخصي (39 في المائة)، وبدل مواصلات (23 في المائة) وعلاوة على الراتب (20 في المائة).

وفيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، قال 22 في المائة من المجيبين في مصر إن شركاتهم تمنحهم هذه المكافآت، ويحصل 19 في المائة منهم على راتب تقاعد، في حين يحصل 9 في المائة على مزايا أخرى. من ناحية أخرى، أفصح 57 في المائة عن عدم حصولهم على أي مكافآت نهاية الخدمة.

الولاء

قال 13 في المائة فقط من المجيبين في مصر إن ولاءهم تجاه شركتهم يرتبط بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما رأى 46 في المائة أن الراتب لا يلعب أي دور على الإطلاق في ذلك. وإلى جانب الراتب، برزت الإدارة (37 في المائة) وفرص التقدم الوظيفي (36 في المائة) وطبيعة المهام اليومية (35 في المائة) كأهم العوامل التي تزيد من مستويات ولاء الموظفين في مصر.

تكاليف المعيشة

قال 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بمصر إن تكاليف معيشتهم ارتفعت بنسبة تزيد عن 51 في المائة، حيث شهد المجيبون ارتفاعاً في أسعار الأطعمة والمشروبات (88 في المائة) والخدمات (87 في المائة)، والإيجارات (60 في المائة). أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، يتوقع 88 في المائة من المجيبين ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر خلال عام 2017.

الاستثمارات والنفقات

شملت أكثر الأمور التي ينفق المجيبون في مصر أموالهم عليها: الأطعمة والمشروبات (38 في المائة)، والإيجارات (15 في المائة)، والتعليم والمدارس (15 في المائة). وعندما سُئل المجيبين عن عدد مرات تناولهم الطعام في الخارج، قال 29 في المائة إنهم يتناولون الطعام في الخارج بشكل يومي، بينما قال 18 في المائة إنهم يقومون بذلك بضع مرات في الأسبوع.

وشملت أكثر الاستثمارات تفضيلاً بالنسبة للمجيبين في مصر: تأسيس عمل خاص (32 في المائة)، وشهادات الادخار (17 في المائة)، وشراء العقارات (12 في المائة). من ناحية أخرى، أعرب 11 في المائة من المجيبين فقط بقيامهم باستثمارات مالية بشكل منتظم.

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