كيف يرى الخريجون الجدد سوق العمل في مصر؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كل صيف، يستعد الآلاف من الشباب والخريجين الجدد لدخول سوق العمل في مصر، حيث يتنافسون بشدة على المناصب المبتدئة في الدولة. يلعب الخريجون الجدد دوراً مهماً في سوق العمل الحالي، إذ يشكلون أهم عوامل نجاح أي شركة.

ما هي انطباعات الخريجين الجدد حول سوق العمل في مصر؟ وما هي الأمور التي يبحثون عنها في وظائفهم الأولى؟ وماذا عن الأساليب التي يتبعونها للنجاح في إيجاد وظيفة في سوق عمل يشهد تنافساً شديداً بين المهنيين؟ في سبيل اكتشاف ذلك، قام بيت.كوم بإجراء استبيان بعنوان "الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال الفترة ما بين 21 يونيو/ حزيران وحتى 12 يوليو/ تموز 2017. ومن المثير للانتباه، أن 31 في المائة من الخريجين الجدد في المنطقة أعربوا عن رغبتهم بالعمل في مصر.

ما هي القطاعات الأكثر جاذبية في مصر؟

يرى 33 في المائة أن أكثر القطاعات جاذبية للعمل في مصر هي البنوك/التمويل، يتبعها قطاع التسويق/الإعلان (22 في المائة) ثم قطاع الهندسة/التصميم (21 في المائة). ويبدو أن هذه النسب تعكس وجهة نظر المجيبين حول أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد، إذ قال 27 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن قطاع التسويق/الإعلان هو الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد في مصر، يتبعه القطاع المالي/المصرفي (بنسبة 16 في المائة) والاتصالات (بنسبة 15 في المائة).

وحول العوامل التي تدفع هذه القطاعات لتوظيف عدد أكبر من الخريجين الجدد مقارنة بالقطاعات الأخرى في مصر، قال 44 في المائة إن هذه القطاعات تفضل توظيف الخريجين الجدد كونهم يطلبون راتباً منخفضاً، يلي ذلك قابليتهم لاتباع التعليمات (33 في المائة)، واستعدادهم لمواجهة المزيد من التحديات (28 في المائة).

الرواتب والمزايا

برز الشغف تجاه الوظيفة (بنسبة 49 في المائة) كأهم العوامل التي يأخذها المهنيون بعين الاعتبار عند اختيار وظيفة معينة في مصر، يلي ذلك فرص العمل في الخارج (10 في المائة)، ثم الراتب العالي (8 في المائة).

أما بالنسبة لتوقعات الرواتب، فتختلف من شخص لآخر في مصر، إذ قال 37 في المائة من المشاركين إنهم حصلوا/يتوقعون الحصول على راتب أقل من 250 دولار في وظيفتهم الأولى، في حين قالت نسبة 24 في المائة إنها حصلت/تتوقع الحصول على راتب يتراوح بين 251 و500 دولار.

وإضافة إلى الراتب الأساسي، يتوقع المشاركون الحصول على مزايا أخرى من ضمنها التأمين الصحي الشخصي (43 في المائة)، والدورات التدريبية (42 في المائة)، وعمولة وحوافز (38 في المائة)، وبدل مواصلات (29 في المائة).

اختيار مجال الدراسة

قال 29 في المائة من المشاركين في مصر إنهم يحملون شهادة في التمويل والمحاسبة، وبرزت أكثر التخصصات شيوعاً بين المشاركين: الهندسة (18 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات (14 في المائة)، والاقتصاد وإدارة الأعمال (13 في المائة).

وقال 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في مصر إنهم أخذوا بعين الاعتبار توفر فرص العمل في مجال تخصصهم قبل اتخاذهم قرار دراسته، في حين قال 36 في المائة إنهم لم ينظروا إلى توفر فرص العمل في قطاع محدد قبل اتخاذ قرار دراسته.

ومن المثير للانتباه، أن 43 في المائة الذين يعملون حالياً قالوا إن مجال عملهم لا يتصل بتخصصهم الدراسي، بينما يعمل النصف الباقي في مجال دراستهم.

دور الدراسات العليا

أعرب 64 في المائة من الخريجين الجدد في مصر عن شعورهم بالرضا الكلي أو الجزئي عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه، مقابل نسبة 28 في المائة التي أعربت عن عدم الرضا الكلي أو الجزئي عن جودة التعليم العالي.

وفيما يتعلق بدور الدراسات العليا في تحضير الطلاب للنجاح في مجال عملهم المفضل، قال 11 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بمصر إن جامعتهم ساعدتهم بشكل كامل في هذا المجال، بينما رأى 17 في المائة أنها ساعدتهم على نحو كبير. من ناحية أخرى، نفى 30 في المائة من المشاركين أن يكون للجامعة أي دور في تحضيرهم للحياة المهنية.

التحديات التي يواجهها الخريجون الجدد في مصر

برز الحصول عن وظيفة في أعلى قائمة التحديات التي تواجه الخريجين الجدد في مصر، وذلك بنسبة 77 في المائة، يلي ذلك ادخار المال (38 في المائة)، والتمكن من تحمل النفقات الأساسية للحياة (38 في المائة).

ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجهه الخريجون الجدد عند البحث عن وظيفة في رغبة أصحاب العمل بتعيين مرشحين يمتلكون خبرة (45 في المائة). أما التحديات الأخرى، فتكمن في معرفة أفضل مكان للبحث عن وظائف مناسبة (40 في المائة)، ومعرفة كيفية البحث بفعالية عن وظيفة (38 في المائة).

وفيما يتعلق بالمهارات اللازمة للنجاح في العمل، احتلت مهارات الحاسوب رأس القائمة، وذلك وفقاً لـ66 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، تليها المهارات اللغوية (46 في المائة) ثم مهارات العمل ضمن فريق والتكيف والمرونة (32 في المائة).

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