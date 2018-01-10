ما مدى صعوبة البحث عن الوظيفة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق التي تمتلك أعلى نسبة شباب، ونتيجة لذلك، يتنافس الباحثون عن عمل من الشباب والخريجين الجدد بشدة على المناصب المبتدئة لضمان الحصول على وظيفة في وقت مبكر.

ومن أجل تحديد مدى نجاحهم في تحقيق ذلك، قام بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بإجراء استبيان تحت عنوان "البحث عن الوظيفة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حيث صرّح أكثر من 6 من كل 10 مجيبين (62.1٪) بأنه يمكنهم إيجاد المناصب المبتدئة التي تتناسب مع خلفيتهم التعليمية. كما يعتقد حوالي نصف المجيبين في المنطقة (49.9٪) بأن المناصب المبتدئة "متوافرة بكثرة في الشرق الأوسط"، بينما كان 18٪ محايدين تجاه ذلك.

أما فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في القطاعات، صرّح حوالي نصف المجيبين (49.4٪) بأن إيجاد المناصب المبتدئة في القطاع الخاص هو أكثر سهولة من القطاعات الأخرى، يتبعه القطاع الحكومي (18.2٪) ثم المنظمات غير الحكومية (9.5٪).

وأظهر الاستبيان بأن مواقع التوظيف الالكترونية هي أكثر وسيلة شيوعاً للبحث عن المناصب المبتدئة في المنطقة، حيث يستخدم 78.5٪ من الباحثين عن عمل مواقع التوظيف على الانترنت والمواقع الأخرى للبحث عن وظيفة، بينما يلجأ الربع تقريباً (23.8٪) لاستخدم مواقع التوظيف الالكترونية فقط للبحث عن وظائف، تليها مواقع التواصل الاجتماعي (بحسب 9.3٪)، ثم مواقع الشركات الالكترونية (5.8٪) والجرائد (4.5٪) وشبكة العلاقات الشخصية (1.9٪). وقد وافق معظم المجيبين على فعالية مواقع التوظيف الالكترونية للبحث عن المناصب المبتدئة.

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ما هي التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل؟

برزت المنافسة الشديدة كأكبر تحدّ يواجه الباحثين عن عمل من الشباب والخريجين الجدد، حيث أظهر الاستبيان بأن 68٪ من المجيبين يوافقون على وجود منافسة كبيرة على المناصب المبتدئة.

أما التحدي الثاني فيتمثل في دور الجامعات والمدارس في دعم الطلاب، حيث صرح حوالي ثلاثة أرباع المجيبين (74.6٪) بأنهم لا يحصلون (أو لم يحصلوا في حال تخرجوا سابقاً) على أي دعم مهني من جامعاتهم.

وفيما يتعلق بالرواتب، وافق 30.6٪ من المجيبين على أن المناصب المبتدئة تقدم رواتب جيدة، في حين كان 19.6٪ حيادين بخصوص ذلك، أما بقية المجيبين (49.8٪) يعتقدون العكس. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن 17.4٪ فقط ينظرون الى الراتب المرتفع كأهم عنصر عند البحث عن وظيفتهم الأولى، في حين يبحث 42,5٪ من المجيبين عن فرص النمو المهني، و21.9٪ عن خبرة متعلقة بمجال دراستهم، بينما يبحث 18.2٪ عن الشركات ذات السمعة الجيدة أو ثقافة العمل الإيجابية.

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ما هي الأمور التي تميّز المرشح عن غيره؟

عندما سُئل المجيبين عن الاستراتيجيات التي تمّيز المرشح عن غيره، قال 81.8٪ من المجيبين بأن فرص التدريب تجعل الشخص أفضل مرشح لشغل المناصب المبتدئة، في حين وافق حوالي ثلثي المجيبين (65.5٪) على ضرورة ارفاق رسالة تعريفية عند التقدم للمناصب المبتدئة.

وتختلف آراء المجيبين حول أهمية العناصر المختلفة للسيرة الذاتية للمرشح، فقد شملت الأمور التي تجعل المرشح مثالياً للحصول على منصب مبتدئ: الخبرة المهنية (33.8٪) والمهارات الشخصية والعامة مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي (27.2٪)، ثم المهارات التقنية والشهادات (26.4٪) والشهادة الجامعية والمعدل التراكمي (12.6٪).

أما بالنسبة للمجيبين الذي حصلوا على وظيفتهم الأولى، فقد صرح حوالي النصف (45.9٪) بأن فترة الحصول على وظيفة استغرقت أقل من 3 أشهر، في حين قال 15.6٪ أن ذلك استغرق من 3 إلى 6 أشهر، و23.8٪ من 6 إلى 12 شهراً، بينما قال 14.7٪ فقط أن الأمر استغرق أكثر من سنة.

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