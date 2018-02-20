إغلاق 800 مطعم KFC في بريطانيا بسبب نفاذ الدجاج

إغلاق 800 مطعم KFC في بريطانيا بسبب الدجاج

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
اقتصاد وأعمالالمملكة المتحدةبريطانياتويترحوادث
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أغلق حوالي 800 من أصل 900 متجر لسلسلة الوجبات السريعة KFC في بريطانيا مؤقتا، الاثنين بعد أن توقفت الخدمات اللوجستية وتسليم الدجاج.

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