إغلاق 800 مطعم KFC في بريطانيا بسبب نفاذ الدجاج
إغلاق 800 مطعم KFC في بريطانيا بسبب الدجاج
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
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أغلق حوالي 800 من أصل 900 متجر لسلسلة الوجبات السريعة KFC في بريطانيا مؤقتا، الاثنين بعد أن توقفت الخدمات اللوجستية وتسليم الدجاج.
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