ما هي العادات الغذائية والصحية للمهنيين في الشرق الأوسط؟

هذ المقال منشور بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني "بيت.كوم"

هل يتبع المهنيون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادات صحية في حياتهم؟ وما هي الرياضة المفضلة لديهم؟ ماذا عن النظام الغذائي، هل يتناول المهنيون في المنطقة أطعمة صحية؟ وما هي التحديات التي تمنعهم من اتباع نظام صحي؟

في سبيل معرفة ذلك، قام بيت.كوم بإجراء استبيان تحت عنوان "العادات الغذائية والصحية للمهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث كشف أن 96٪ من المجيبين في المنطقة يعتقدون أن المدراء مسؤولون عن تعزيز صحة موظفيهم وعافيتهم. وأشار 87,1٪ الى نيتهم في ممارسة التمارين الرياضية في حال قامت شركتهم بتوفير اشتراكات في نوادي رياضية، في حين صرّح 2,3٪ فقط من المجيبين عكس ذلك.

ممارسة التمارين الرياضية

يخصص أغلب المجيبين في المنطقة وقتاً خاصاً لممارسة الرياضة خلال الأسبوع، ويقضي 29,1٪ منهم أكثر من 30 دقيقة في ممارسة الرياضة ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً. ويشير 18,5٪ من المجيبين إلى أنهم يمارسون الرياضة مرة أو مرتين أسبوعياً. وبرز المشي/الركض كالرياضة المفضّلة بالنسبة إلى 29,7٪ من المجيبين، تليها الرياضات الجماعية (17,8(٪، والسباحة (15,5٪)، ورفع الأثقال (14,6٪). من ناحية أخرى، أشار 13,3٪ فقط من المجيبين بأنهم لا يمارسون الرياضة على الإطلاق.

وأوضح 3 فقط من كل عشرة مجيبين (30,2٪) بأن شركاتهم تقدم المزايا التي تشجع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحي، في حين صرّح 60٪ عكس ذلك. وأبدى واحد من كل عشرة مجيبين عن عدم معرفتهم بالمزايا التي تقدمها شركاتهم لتشجيع الموظفين على اتباع نمط حياة صحي.

العادات الغذائية

عندما سئل المجيبين عن مدى صحة نظامهم الغذائي، صرّح 6 من كل 10 بأن نظامهم الغذائي صحي، مع إشارة 17,5٪ إلى أنه صحي للغاية، و43,1٪ إلى أنه صحي نوعاً ما. وفي المقابل، قال 26,8٪ بأن نظامهم الغذائي ليس صحياً على الاطلاق.

وبشكل عام، يتناول المهنيون الفواكه والخضروات بشكل أكبر من تناولهم للوجبات السريعة. ويقول 42٪ من المجيبين بأنهم يتناولون الخضروات والفواكه يومياً، في حين قال 23,1٪ أنهم يتناولونها عدة مرات في الأسبوع، أو نادراً (11,5٪). أما بالنسبة للوجبات السريعة، فقد أشار 16,7٪ من المجيبين إلى أنهم يتناولونها يومياً، مقابل 14,1٪ ممن يتناولونها عدة مرات في الأسبوع، و23,8٪ عدة مرات في الشهر.

وكشف الاستبيان أن 63,3٪ من المجيبين في المنطقة تمكّنوا من تغيير نظامهم الغذائي نحو الأفضل. وأشار 37,7٪ إلى أنهم توقفوا عن تناول الوجبات السريعة، في حين قال 23,6٪ بأنهم قلّلوا من تناولهم للسكر والغلوتين.

التحديات التي تمنع المهنيين من اتباع عادات صحية

يتمثل التحدي الأكبر الذي يمنع المهنيين من اتباع نظام صحي في برنامج حياتهم المليء بالمشاغل (30٪). ومن الأسباب الأخرى أيضاً عدم وجود دعم من الإدارة (15,8٪)، والافتقار الى الحماس (15,3٪)، وعدم وجود نوادي رياضية قريبة من مكان العمل (10,65٪).

التدخين

أشار غالبية المجيبين (73,2٪) إلى أنهم غير مدخنين، في حين صرّح بقية المجيبين بأنهم مدخنون (26,8٪). ومن المثير للانتباه، قال 16,9٪ منهم أنهم يدخّنون بشكل أقل خلال ساعات العمل.

عدد ساعات النوم

يعتقد أكثر من نصف المجيبين (53,5٪) بأن ساعات عملهم الحالية تسمح لهم بالحصول على قسط وافر من النوم، في حين صرّح 31,2٪ عكس ذلك. وقال أكثر من أربعة من كل عشرة مجيبين (41,6٪) أنهم يحتاجون من 6 إلى 7 ساعات من النوم ليتمكنوا من العمل بفعالية خلال اليوم، في حين قال 22,8٪ بأنهم يحتاجون من 7 إلى 8 ساعات، وأشار 20,6٪ إلى حاجتهم الى ثمان ساعات أو أكثر.

وعلى أرض الواقع، ينام 31,1٪ من المجيبين من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة خلال أيام العمل، ومن 6 إلى 7 ساعات (29,7٪)، وأقل من ست ساعات (26,9٪)، وأوضح 10,2٪ من المجيبين بأنهم ينامون أكثر من ثمان ساعات يومياً.

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