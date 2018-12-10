21 % انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي التركي بالربع الثالث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في تركيا بنسبة 21% في الربع الثالث من عام 2018، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء على موقعه الإلكتروني، الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أي مجموع السلع والخدمات التي أنتجتها وقدمتها الدولة بقيمتها السوقية، بلغ خلال الربع الثالث نحو 187 مليار دولار مقارنة بـ 236 مليار دولار في الربع الثالث من 2017.

في الوقت نفسه، تراجعت معدلات نمو الاقتصاد التركي، ليصل معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث 2018 على أساس سنوي، مقارنة بـ 11.5% في الربع الثالث 2017.

ويُعرف الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية، الذي انخفض في تركيا بنسبة 21%، بأنه حاصل ضرب السلع والخدمات المنتجة في أسعارها السوقية، بما يعني أنه يقيس معه التضخم، أما الناتج الحقيقي الذي نما بنسبة 1.6% فقط فهو كميات السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الاقتصاد مضروبة في أسعار سنة محددة يطلق عليها سنة الأساس.

في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا لمعدلات نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2019، ليصل إلى 0.4% فقط، بعد أن يحقق 3.5% نموا خلال العام الجاري 2018، مقارنة بنحو 7.4% في 2017.

وعوضت العملة التركية جانبا من خسائرها أمام الدولار ، لتصل نسبة انخفاضه أمام العملة الأمريكية إلى 28% فقط منذ بداية العام الجاري، بعد أن انخفضت في منتصف أغسطس/ أب الماضي بنسبة 45%.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القيمة المضافة بنسبة 1٪ في القطاع الزراعي، و0.3٪ في قطاع الصناعة، و4.5٪ في قطاع الخدمات بينما انخفضت بنسبة 5.3٪ في قطاع البناء مقارنة مع الربع الثالث من 2017.

وأشار بيان معهد الإحصاء إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بنسبة 1.1 ٪، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 7.5٪، وارتقعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 13.6٪، يقابلها زيادة بنسبة 16.7% في الواردات خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.