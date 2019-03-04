تركيا.. تضخم الأسعار ينخفض دون 20% ويبقى أعلى بكثير من العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –- تراجعت معدلات التضخم السنوي في تركيا دون الـ20% لأول مرة منذ 5 أشهر في فبراير/شباط، لتصل إلى 19.67%، بينما ارتفع التضخم على أساس شهري بمعدل طفيف 0.16%، حسب معهد الإحصاء التركي.

وكانت الحكومة التركية قد اتهمت التجار بالجشع والتسبب في رفع الأسعار، ونشرت سيارات تبيع سلعا أساسية بأسعار أقل، مع اقتراب الانتخابات المحلية نهاية مارس/آذار الجاري.

ورغم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بأعلى معدل بين مكونات المؤشر، 29.25%، إلا أنها نمت بوتيرة أقل من يناير/كانون الثاني عندما زادت أسعارها 31%.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أمام حشد جماهيري تمهيدا للانتخابات، إن بلاده لا يليق بها معدلات تضخم عند 20 أو 19%، وتوقع أن ينخفض إلى 6 أو7% في الفترة المقبلة، لكنه لم يحددها.

وكانت معدلات التضخم خلال نفس الفترة العام الماضي ترتفع بقليل عن 10%، إلا أنها شهدت قفزة اعتبارا من مايو/أيار، لتصل إلى أعلى مستوياتها في سنوات بنهاية أكتوبر/تشرين أول عند 25.24%، عقب تصاعد خلاف سياسي بين أنقرة وواشنطون، بسبب اعتقال الأولى لقس أمريكي على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

بعدها هدأت معدلات التضخم من وتيرتها مع رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة إلى 24%، على غير رغبة الرئيس التركي أردوغان، وهدوء التوتر السياسي بين تركيا والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.08٪ في فبراير/شباط، والأثاث والأدوات المنزلية 27.59٪، والترفيه والثقافة 20.43٪، والفنادق والمقاهي والمطاعم بـ19.79٪.

كما زادت أسعار المياه والكهرباء والغاز 16.56%، والملابس والأحذية 11.62%، على أساس سنوي.