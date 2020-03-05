صندوق النقد الدولي يخصص 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

وزير خارجية قطر: كورونا لن يؤثر على أسواقنا على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن المنظمة ستقدم 50 مليار دولار كمساعدة طارئة لمساندة البلدان في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وقالت غورفييفا إن الصندوق يعتقد أن التصرف بعجلة لزيادة قدرة النظم الصحية في كل مكان هو أمر مهم للغاية، مضيفة أنها تريد أن ترى "تدابير مصممة للاستجابة لما قد يكون له تأثير أعمق على الشركات والأسر".

كما أضافت غورغييفا أنه هناك الكثير من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي إذ من غير الواضح كم سيستمر تفشي المرض.

وكانت قد أعلنت أيضاً مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء عن حزمة أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار كدعم فوري لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وقد أودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 3,200 شخص حول العالم، وأصاب أكثر من 95 ألف في أكثر من 75 دولة.