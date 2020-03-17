مصارف لبنان تغلق جميع فروعها بسبب فيروس كورونا

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

بعد تراجع بورصة أمريكا.. ما الذي يدفع أسواق الأسهم إلى "كبح التداول"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت جمعية مصارف لبنان يوم الاثنين عن قرارها بإقفال فروع المصارف اعتباراً من اليوم، الثلاثاء 17 مارس/ آذار، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام بياناً يذكر أن الجمعية قررت "التجاوب مع مطلب اتحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف، اعتباراً من 17 حتى 29 آذار الحالي، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء كورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأسرهم".

وذكر البيان أن المصارف ستضمن استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية ن أجل تيسير الأعمال "بالحد الأدنى"، مؤكدة استمرارها بتوفير الخدمات المصرفية الأساسية، مثل خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، واستمرار عمل بطاقات الدفع.

كما قالت الجمعية إنها ستستمر بدفع الرواتب كافة بالعملة اللبنانية، فضلاً عن تأمين العمليات التجارية المهمة للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 109 حالات حتى الآن، مع 3 حالات وفاة.