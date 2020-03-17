الأردن تعلق نشاط السوق المالي "حتى إشعار آخر"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت الحكومة الأردنية يوم أمس تعليق نشاط سوق عمّان المالي اعتباراً من اليوم، الثلاثاء 17 مارس/ آذار، لحماية المتداولين مما تشهده الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وافق على "تنسيب مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة بتعليق نشاط سوق عمّان المالي، حتى إشعار آخر".

ويهدف القرار، بحسب ما ذكرته "المملكة"، إلى حماية المتداولين والشركات الأردنية من "الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية" بسبب تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" المنتشر حول العالم.

وتشهد الأردن أكثر من 26 إصابة معلن عنها بفيروس كورونا حتى الآن.

وكانت قد أعلنت السلطات الأردنية يوم أمس، إغلاق مجالها الجوي وتعليق كافة الرحلات من وإلى الأردن، باستثناء رحلات الشحن التجاري ابتداء من اليوم، الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذ للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تستمر البلاد في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وجميع الفعاليات العامة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بترا.