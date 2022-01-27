السعودية تدشن أول مصنع تجميع سيارات.. ومسؤول يبين الهدف

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وضع حجر الأساس لمصنع "سنام" أول مصنع تجميع سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية في مدينة الجبيل الصناعية.

فيديو | تدشين أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في #المملكة #نشرة_التاسعة #الإخبارية https://t.co/0k3TvIQdlv

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو من الموقع في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، أحمد آل حسين، قوله إن "الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل تلك الصناعات التي لها عائد عالي على الاقتصاد الوطني والتي من خلالها تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سنام، فهد الدهيش، أن "اليوم هو بداية أول خطوة للمرحلة الأولى التي ستكون مرحلة تجميع برخصة فنية من الشريك التقني لنوعين من سيارات الركاب بمحتوى محلي يصل إلى ١٥٪ وفي المرحلة الثانية سيكون توطين القطع من مدينة الجبيل الصناعية هو الهدف الأساسي والتي ستصل فيما نسبته من٣٠٪ إلى ٤٠٪ وفي بداية انطلاقة المشروع سيتم توطين 50٪ من الوظائف كمرحلة أولى ولفت إلى أن قيمة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 300 مليون ريال"، وفقا لتقرير الوكالة السعودية.

الرئيس الفني لشركة سانغ يونغ، تشانغ ون كيم، قال من جانبه إنهم "يعملون على نقل الخبرة إلى جانب شركة سنام".