5 سيارات كهربائية بالكامل من شركة لم تسمع بها من قبل.. تعرف على VinFast

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية عن بدء المملكة العربية السعودية العمل على تصنيع سيارات كهربائية تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

طيب وش مزعلك مع ان العالم متجه للسيارات الكهربائية وهي مستقبل السيارات ومتى بترضى عن أي شيء تمضي فيه السعودية يا علي (: https://t.co/uivlvxgFEa

الإعلان جاء على لسان الخريف، في مداخلة على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، حيث قال: "المملكة مع إمكانيات صناعة التعدين وأيضا القدرة الهائلة من ناحية الإمكانيات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية التي نفتخر بها من فتيان وفتيات هذه البلاد ممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا ننطلق منها.."

فيديو | عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية: المملكة بدأت العمل في صناعة السيارات الكهربائية #برنامج_120 #الإخبارية https://t.co/S7YyhP4Sc5

وأضاف: "الآن بدأنا ندخل في صناعة السيارات كمدخل لأن صناعة السيارات جاذبة للصناعات الأخرى وبالذات صناعة السيارات الكهربائية فربط أيضا صناعة التعدين بصناعة السيارات الكهربائية مثل المعادن والألمنيوم والليثيوم وغيرها يعني بإذن الله يكون لها مكان في العالم.."

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وتابع قائلا: "كل دول العالم تسعى لأن يكون لها مكان بارز في الصناعات التي تتميز بها، وبعض الدول حتى تضع منظومة متكاملة لتخدم هذه الصناعة، لم تصل الصين لصناعة الطاقة الشمسية إلا بعدما وضعت منظومة متكاملة من التعدين إلى الصناعة الأخرى في سلاسل الإمداد إلى أن يكون لها الآن سيطرة كاملة على صناعة الطاقة الشمسية.."