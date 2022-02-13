"يا ريت يصنعوا سيارات بالوقود أولا؟".. سعودي يرد على انتقاد إعلان بدء المملكة العمل على تصنيع سيارات كهربائية

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية عن بدء المملكة العربية السعودية العمل على تصنيع سيارات كهربائية تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلان جاء على لسان الخريف، في مداخلة على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، حيث قال: "المملكة مع إمكانيات صناعة التعدين وأيضا القدرة الهائلة من ناحية الإمكانيات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية التي نفتخر بها من فتيان وفتيات هذه البلاد ممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا ننطلق منها.."

وأضاف: "الآن بدأنا ندخل في صناعة السيارات كمدخل لأن صناعة السيارات جاذبة للصناعات الأخرى وبالذات صناعة السيارات الكهربائية فربط أيضا صناعة التعدين بصناعة السيارات الكهربائية مثل المعادن والألمنيوم والليثيوم وغيرها يعني بإذن الله يكون لها مكان في العالم.."

وتابع قائلا: "كل دول العالم تسعى لأن يكون لها مكان بارز في الصناعات التي تتميز بها، وبعض الدول حتى تضع منظومة متكاملة لتخدم هذه الصناعة، لم تصل الصين لصناعة الطاقة الشمسية إلا بعدما وضعت منظومة متكاملة من التعدين إلى الصناعة الأخرى في سلاسل الإمداد إلى أن يكون لها الآن سيطرة كاملة على صناعة الطاقة الشمسية.."

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