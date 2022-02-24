شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تكبدت أسواق المال العالمية خسائر بالساعات الأولى لتداولات الخميس، متأثرة بإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية خاصة وصفها بأنها تأتي "لحماية" منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مع توجيه ضربات لمدن ومناطق أخرى بالبلاد.

تراجعت الأسهم الأوروبية في الدقائق الأولى من تداولات الخميس، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 2.5٪ في لندن، بينما انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 4٪ وهبط مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 4٪.

وانهارت الأسهم الروسية، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبلاد بنسبة 45٪، ليتجاوز الألم ذلك بعد أن انخفض سعر صرف العملية (الروبل) الروسية لفترة وجيزة بنحو 10 ٪ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 90 (روبل) مقابل الدولار الأمريكي.

أما في الأسواق الآسيوية، فانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.2٪، وهي أكبر خسارة يومية له في خمسة أشهر. وانخفض مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 2.6٪، في حين فقد مؤشر نيكي 225 الياباني 1.8٪ وانخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 1.7٪.

وقفز خام برنت، المعيار العالمي، فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وقفز الخام الأمريكي 5.4 % إلى 97.05 دولار للبرميل.

ويشار إلى أن إمدادات النفط شحيحة للغاية بالفعل إذ حذر محللون من أن أي اضطرابات في تدفقات النفط من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ستدفع الأسعار إلى الأعلى.

وخسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ما يقرب من 700 نقطة، أو حوالي 2٪. وانخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 2.7٪.

وانخفض سعر العملة المشفرة بيتكوين إلى أقل من 35 ألف دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، إذ تم تداول بيتكوين بسعر 34،969 دولار بانخفاض نسبته تزيد عن 8٪ مقارنة باليوم السابق.