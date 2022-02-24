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وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قفز سعر برميل خام برينت إلى 100 دولار وذلك بعد سماع دوي انفجارات في أوكرانيا عقب إعلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقفز خام برنت الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط لفترة وجيزة فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وقفز الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى 95.15 دولارا للبرميل.

ويشار إلى أن إمدادات النفط شحيحة للغاية بالفعل إذ حذر محللون من أن أي اضطرابات في تدفقات النفط من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ستدفع الأسعار إلى الأعلى.

وخسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ما يقرب من 700 نقطة، أو حوالي 2٪. وانخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 2.7٪