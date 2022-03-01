أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على الرغم من الضغوط الدولية لزيادة الإنتاج، أعاد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على التزامه باتفاقية أوبك + - وهي اتفاقية أبرمها 10 من كبار منتجي النفط الخام وروسيا لضخ المزيد من النفط تدريجياً في السوق لتلبية الطلب - حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مجلس الوزراء اطلع على اتصال أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، حيث أعربت المملكة عن حرصها على "استقرار وتوازن أسواق النفط".

قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بعد أن شنت روسيا غزوًا لأوكرانيا الأسبوع الماضي، مما زاد الضغط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من التضخم المتفشي.

يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، وتريد موسكو أن تظل الأسعار مرتفعة.

وتتعرض المملكة العربية السعودية لضغوط شديدة من الاقتصادات المتقدمة لزيادة الإنتاج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء ناقش "الوضع في أوكرانيا وتأثيره على أسواق الطاقة، وحرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق النفط والتزامها باتفاقية (أوبك بلس)".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء دعا أيضا إلى "خفض التصعيد" و "حل سياسي في أوكرانيا". وهذا هو أول رد فعل سعودي رسمي على الغزو الروسي الذي بدأ الأسبوع الماضي.

لم تقدم المملكة العربية السعودية - وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة - موقفًا مؤيدًا للغرب بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.