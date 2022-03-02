الكرملين: اقتصاد روسيا يتلقى "ضربات جدية" نتيجة عقوبات الغرب

موسكو، روسيا (CNN)—قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الاقتصاد الروسي يتلقى "ضربات جدية" بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية في أوكرانيا، الخميس.

جاء ذلك في تصريح لبيسكوف خلال اتصال مع صحفيين أجانب، الأربعاء، حيث قال "الاقتصاد الروسي يتعرض لضربات جدية"، مضيفا في الوقت ذاته: "لكن هناك هامش أمان معين، وهناك إمكانات، وهناك بعض الخطط، والعمل جار، (الاقتصاد) سيبقى واقفا على قدميه".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال في خطاب "حالة الاتحاد"، الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي "يترنح" من جميع العقوبات.

وكان المتحدث باسم الكرملين، قد قال في تصريحات لشبكة CNN إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشاهد خطاب بايدن "حالة الاتحاد"، لكنه سيحصل على تقرير مكتوب عنه.