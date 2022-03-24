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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— افتتح مؤشر البورصة الروسية MOEX على ارتفاع بعد أن أعيد فتحه جزئيًا للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا عقب إغلاقه على خلفية الخسائر الفادحة التي تكبها بأعقاب بدء العمليات الروسية في أوكرانيا.

في الدقائق القليلة الأولى على إعادة الافتتاح ارتفع المؤشر بأكثر من 10٪، وذلك بعد آخر يوم تداول في 25 فبراير/ شباط الماضي حيث فقد المؤشر ما يقرب من 35٪ من قيمته هذا العام، بينما انخفض مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 42٪.

وتشمل الأسهم الروسية المسموح باستئناف التداول عليها، شركات كبرى مثل غازبروم ولوك أويل و VTB Bank و Sberbank و Rusal و Rosneft.

وقال البنك المركزي إن البورصة ستعيد الفتح جزئيًا للتداول في الأسهم الروسية يوم الخميس، في حين قال بنك روسيا إن التداول في 33 سهماً سيجري بين الساعة 9.50 صباحًا والساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي.