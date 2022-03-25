تفاعل على ما كتب بورقة أمام بايدن وحديثه عن نقص غذاء حقيقي باعتبار روسيا وأوكرانيا "سلة خبز أوروبا"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأول كان بورقة أمامه "لأسماء صحفيين" ممن سيستقبل منهم أسئلة.

وعلق الاكاديمي السعودي، أحمد الفراج على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على صفحته بتويتر، قائلا: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة.. بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا.. لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس امريكي آخر".

وفي مقطع الفيديو الآخر تداول نشطاء تصريحات بايدن التي قال فيها: "فيما يتعلق بنقص الغذاء، سيكون هذا حقيقيا، ثمن هذه العقوبات (على روسيا) ليس فقط على روسيا بل على العديد من الدول أيضا من الدول الأوروبية وبلدنا أيضا.."

وتابع قائلا: "ولأن روسيا وأوكرانيا تعتبران سلة الخبز بأوروبا فيما يتعلق بالقمح على سبيل المثال، عقدنا حديثا مطولا في قمة السبع مع كل من.. الولايات المتحدة التي تعتبر ثالث أكبر منتج للقمح بالعالم بالإضافة على كندا التي تعتبر أيضا منجا رئيسيا وتحدثنا كيف يمكننا زيادة وتغطية نقص الغذاء بصورة سريعة.."

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