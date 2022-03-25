بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأول كان بورقة أمامه "لأسماء صحفيين" ممن سيستقبل منهم أسئلة.

الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس امريكي آخر https://t.co/7wk6l3Q95v

وعلق الاكاديمي السعودي، أحمد الفراج على مقطع الفيديو الذي أعاد نشره على صفحته بتويتر، قائلا: "الإعلام الأمريكي الحرّ جدا جدا لا يرى في ذلك مشكلة.. بايدن يقرأ من ورقة أسماء الصحفيين الذي تم تحديدهم سلفا ليطرحوا أسئلة، ما يعني أنه تم إعداد الأسئلة والتدريب على الأجوبة سلفا.. لا أذكر أن هذا حدث مع أي رئيس امريكي آخر".

⭕️ يهيئون مواطنيهم ومواطني العالم👆 لـ "النظام العالمي الجديد" الذي عناوينة الحرب النووية والأوبئة والمجاعات والعنف والفوضى في شوارع العالم: بايدن: "فيما يتعلق بشح المواد الغذائية، سيكون ذلك واقعا حقيقيا". https://t.co/tJJ85AtABN

وفي مقطع الفيديو الآخر تداول نشطاء تصريحات بايدن التي قال فيها: "فيما يتعلق بنقص الغذاء، سيكون هذا حقيقيا، ثمن هذه العقوبات (على روسيا) ليس فقط على روسيا بل على العديد من الدول أيضا من الدول الأوروبية وبلدنا أيضا.."

الرئيس بايدن يحذر من أن نقص الغذاء "سيكون حقيقياً" ، قائلاً إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الاوروبيين لإنهاء القيود التجارية على إرسال الغذاء إلى الخارج للمساعدة في التخفيف من مشكلات الإمداد التي تسببها العقوبات الروسية. #روسيا_اوكرانيا https://t.co/UcAEtNduXV

وتابع قائلا: "ولأن روسيا وأوكرانيا تعتبران سلة الخبز بأوروبا فيما يتعلق بالقمح على سبيل المثال، عقدنا حديثا مطولا في قمة السبع مع كل من.. الولايات المتحدة التي تعتبر ثالث أكبر منتج للقمح بالعالم بالإضافة على كندا التي تعتبر أيضا منجا رئيسيا وتحدثنا كيف يمكننا زيادة وتغطية نقص الغذاء بصورة سريعة.."