بمنتدى الدوحة.. زيلنسكي يخاطب الدول المنتجة للطاقة.. إليكم ما قاله

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خاطب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الدول المنتجة للطاقة بكلمة خلال منتدى الدوحة، السبت، وذلك عبر "الفيديو كونفرس" من العاصمة الأوكرانية كييف.

ودعا زيلنسكي الدول المنتجة للطاقة لزيادة انتاجها من النفط والغاز للحيلولة دون "استفزازات" روسيا، حيث قال إن "مستقبل أوروبا يعتمد على جهودكم، وأطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن روسيا تدرك أنه لا يمكنها استخدام الطاقة كسلاح.. يمكن (لقطر) أن تقدم مساهمتها في استقرار أوروبا".

أشار زيلينسكي أيضًا إلى البلدان الأخرى المنكوبة بالصراعات، قائلاً إن النظام الدولي بحاجة إلى الحماية ليس فقط لأوكرانيا، ولكن لأفغانستان والعراق واليمن.

وحذر الرئيس الأوكراني بكلمته من التأثير المحتمل للغزو الروسي على الصادرات الغذائية من أوكرانيا إلى دول في جميع أنحاء العالم، قائلاً إنه لا يوجد بلد مؤمن ضد اضطراب الغذاء.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وصف بكلمته الافتتاحية للمنتدى، العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا التي بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي بأنها "حرب غير عادلة" مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الملايين من اللاجئين والضعفاء.