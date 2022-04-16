دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ملصقات ساخرة وضعت على مضخات وقود أمريكية مع ارتفاعه أسعار الوقود بالبلاد.

تزايد انتشار ملصقات على مضخات البنزين حول الولايات المتحدة الأمريكية يضعها السائقون الغاضبون من ارتفاع الأسعار.. الملصق الأشهر كان لبايدن وهو يؤشر على سعر الجالون مكتوب فيه: أنا فعلت ذلك. وملصق آخر لنائبته كامالا، مكتوب: أنا ساعدته. ملصق ثالث لترامب، مكتوب: بايدن فعل ذلك. https://t.co/qMDiMxc93M

ويظهر بالملصق الرئيس بايدن وهو يشير بإصبعه إلى عداد الوقود بتعليق يقول "أنا فعلت ذلك" وذلك كنوع من الانتقاد على السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية التي دفعت بأسعار النفط للوصول إلى معدلات قياسية.

⛔️ ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة قابله المواطنون الأمريكيون بحملة غضب يعبرون من خلالها عن تذمرهم بوضع ملصقات ساخرة على مضخات البنزين في عدة مدن أمريكية أكثر الملصقات الاحتجاجية انتشارا يحمل صورة الرئيس بايدن و هو يؤشر نحو سعر البنزين كتب فيه "أنا فعلت ذلك" https://t.co/9YsIhRu819

ويذكر أن بايدن، أعلن قبل نحو أسبوعين عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر وذلك في خطوة تهدف لتهدئة أسواق النفط وسعر البرميل للاستهلاك بالمحطات.

ملصقات لـ باايدن ـ على محطاات البنزين ـ حيث السعر المرتفع بها صورة بايدن ومكتوب عليها " انا من فعل ذلك " ههههههه. من اجل يقع له لعنة مع كل تعبية .. خبرة ترمب شغاالين ههههههه https://t.co/BLO26DWAAu

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهلك حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل.