ملصقات ساخرة لبايدن عن السعر المدفوع بمضخات وقود تثير تفاعلا.. إليك ما كتب عليها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ملصقات ساخرة وضعت على مضخات وقود أمريكية مع ارتفاعه أسعار الوقود بالبلاد.

ويظهر بالملصق الرئيس بايدن وهو يشير بإصبعه إلى عداد الوقود بتعليق يقول "أنا فعلت ذلك" وذلك كنوع من الانتقاد على السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية التي دفعت بأسعار النفط للوصول إلى معدلات قياسية.

ويذكر أن بايدن، أعلن قبل نحو أسبوعين عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر وذلك في خطوة تهدف لتهدئة أسواق النفط وسعر البرميل للاستهلاك بالمحطات.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهلك حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل.

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