بايدن يثير تفاعلا بتصريح "نحن بحاجة للتخلي عن النفط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قال فيها: "نحن بحاجة للتخلي عن النفط".

إقلاع على ظهر دابَّة 😴 بايدن: نحن بحاجة للتخلي عن النفط https://t.co/ypuWIcgkK8

تصريحات بايدن جاءت خلال كلمة ألقاها في قاعدة بورتلاند الجوية التابعة للحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريغون.

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وكان بايدن، قد أعلن في وقت سابق عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر في محاولة لتهدئة أسعار النفط التي ارتفت لأرقام قياسية عقب إعلان روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

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وتستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل. ستضع إصدارات بايدن المخطط لها مزيدًا من النفط في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف.