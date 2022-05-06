بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفعت العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار في تداولات، الخميس، لتبلغ 65 روبلا للدولار الواحد وذلك في ارتفاع جديد عقب إغلاقها الأربعاء عند 66.1 روبلا للدولار الواحد.

ههههه اذا استمرت الحرب في اوكرانيا وازدادت العقوبات الغربية على روسيا قد يصبح كل دولار بروبل.. بينما تنهار العملات الاوربية تزداد قوة العملة الروسية يوماً بعد يوم😅😝😝

وأثار الارتفاع الجديد لسعر الروبل تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لينشر الإعلامي فيصل القاسم تغريدة ساخرة قال فيها: "إذا استمرت الحرب في اوكرانيا وازدادت العقوبات الغربية على روسيا قد يصبح كل دولار بروبل.. بينما تنهار العملات الاوربية تزداد قوة العملة الروسية يوماً بعد يوم".

@zymasya51027421 لم يتم ربط الروبل بالذهب… كل ماحصل هو انه تم تثبيت سعر الصرف بسعر الذهب حتى نهاية يونيو. ربط الروبل بالذهب كارثة لروسيا اذا ارتفع الذهب وهبط الروبل نعم، لايوجد روبلات كافية لكل تجارة الغاز الروسية … والروس يقولون انهم من يقوم بعمليات التحويل ولا احد يعرف عنها شيئا

ودفع ارتفاع سعر صرف الروبل أمام الدولار، تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.

يستمر الروبل بالتحسن رغم كل العقوبات الغربية على روسيا وسعر الروبل الآن أفضل منه قبل أزمة كورونا https://t.co/Y6zwDMlsHP

وهذا السعر يعتبر أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه الدولار الواحد في أوائل مارس/ اذار، إذ وفي ذروته وتحديدا في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.