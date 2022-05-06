"قد يصبح الروبل بدولار" إذا استمرت حرب أوكرانيا.. تفاعل على ارتفاع جديد للعملة الروسية الخميس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفعت العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار في تداولات، الخميس، لتبلغ 65 روبلا للدولار الواحد وذلك في ارتفاع جديد عقب إغلاقها الأربعاء عند 66.1 روبلا للدولار الواحد.

وأثار الارتفاع الجديد لسعر الروبل تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لينشر الإعلامي فيصل القاسم تغريدة ساخرة قال فيها: "إذا استمرت الحرب في اوكرانيا وازدادت العقوبات الغربية على روسيا قد يصبح كل دولار بروبل.. بينما تنهار العملات الاوربية تزداد قوة العملة الروسية يوماً بعد يوم".

ودفع ارتفاع سعر صرف الروبل أمام الدولار، تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.

وهذا السعر يعتبر أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه الدولار الواحد في أوائل مارس/ اذار، إذ وفي ذروته وتحديدا في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

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