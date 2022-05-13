بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا نشرته بلومبيرغ عن أداء العملة الروسية "الروبل" مقارنة بأداء أبرز العملات الأخرى وأنه يتقدمها كـ"الأفضل أداء" خلال العام 2022.

وكالة بلومبيرغ الأمريكية: الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية من حيث درجة التعزيز مقابل الدولار في عام 2022 مشيرة أن الروبل نما بنسبة 11% منذ بدايةِ العام. يذكر أن اليورو انخفض اليوم في بورصة موسكو إلى أقل من 69 روبلا لأول مرة منذ فبراير 2020. #روسيا #أوكرانيا https://t.co/17dySTSBVf

ويأتي هذا التفاعل في الوقت الذي حقق فيه سعر الروبل في تداولات الخميس ارتفاعا مقابل الدولار ليصل إلى 64.75 روبلا للدولار الواحد.

#عملات 🇷🇺🇪🇬 الروبل الروسي العملة الأفضل أداء بالعالم هذا العام ... والجنيه المصري الاسوأ. العملة الروسية سعر صرفها الحالي أعلى من قبل حرب أوكرانيا! https://t.co/MbEnBn8lfW

وقالت بلومبيرغ في تقريرها المنشور، الخميس: "استأنف الروبل تقدمه مقابل الدولار الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو بعد يومين من العطلة الرسمية. لقد ارتفع الآن بأكثر من 11٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام ، متجاوزًا ارتفاع الريال بنسبة 9٪ ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".

الروبل الروسي 64.51 امام الدولار https://t.co/9E0iswBxwD

وأضافت بلومبيرغ: "جاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن العملة المتداعية في أعقاب العقوبات الغربية. علاوة على فرض ضوابط على رأس المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع العملات الأجنبية وتطالب بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل".

الروبل أرتفع ١١٪ واصبح اليوم اقوى عمله عالمية في ٢٠٢٢ بنتائج عكسية غير متوقعة نهائيا . https://t.co/FuR4I0Qq6V

وتابعت: "يقول المحللون الاستراتيجيون إن الارتفاع ليس ذا مصداقية لأن العديد من متاجر تداول العملات توقفت عن التعامل في الروبل على أساس أن قيمته التي تظهر على الشاشات ليست السعر الذي يمكن تداوله به في العالم الحقيقي".