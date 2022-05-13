تقرير أداء الروبل الروسي أمام 31 عملة يثير تفاعلا مع تجاوزه حاجز الـ64 للدولار

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا نشرته بلومبيرغ عن أداء العملة الروسية "الروبل" مقارنة بأداء أبرز العملات الأخرى وأنه يتقدمها كـ"الأفضل أداء" خلال العام 2022.

ويأتي هذا التفاعل في الوقت الذي حقق فيه سعر الروبل في تداولات الخميس ارتفاعا مقابل الدولار ليصل إلى 64.75 روبلا للدولار الواحد.

وقالت بلومبيرغ في تقريرها المنشور، الخميس: "استأنف الروبل تقدمه مقابل الدولار الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو بعد يومين من العطلة الرسمية. لقد ارتفع الآن بأكثر من 11٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام ، متجاوزًا ارتفاع الريال بنسبة 9٪ ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".

وأضافت بلومبيرغ: "جاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن العملة المتداعية في أعقاب العقوبات الغربية. علاوة على فرض ضوابط على رأس المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع العملات الأجنبية وتطالب بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل".

وتابعت: "يقول المحللون الاستراتيجيون إن الارتفاع ليس ذا مصداقية لأن العديد من متاجر تداول العملات توقفت عن التعامل في الروبل على أساس أن قيمته التي تظهر على الشاشات ليست السعر الذي يمكن تداوله به في العالم الحقيقي".

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