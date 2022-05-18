وزير الطاقة في السعودية "يقيم الحجة" على خصوم أوبك+.. تداول فيديو ما قاله عبدالعزيز بن سلمان عن الأسعار

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وزير الطاقة الإماراتي يوضح لـCNN تصريحه "لا بديل عن النفط الروسي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وما قاله عن وضع أسواق النفط.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الطاقة على صفحتها الرسمية بتويتر، الاثنين، حيث استعرض الأمير عبدالعزيز بن سلمان نسب الارتفاع بأسعار الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت إلى 300% مع نسبة ارتفاع خام برنت.

ويشار إلى أن الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، قد دفعت بأسعار النفط للوصول على معدلات قياسية.

ومؤخرا قال بوتين، الثلاثاء، إن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي، مضيفا خلال اجتماع بشأن صناعة النفط: "الدول الأوروبية تواصل فرض عقوبات جديدة على أسواق النفط والغاز، كل هذا يؤدي إلى التضخم لكن بدلا من الاعتراف بأخطائهم هم يبحثون عن شخص يلومه".

وتابع: "يدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية ومن الواضح أيضًا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي ترتفع فيها حصة الطاقة الروسية بشكل خاص، لن تكون قادرة على التخلي عن طاقتنا لفترة طويلة".

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