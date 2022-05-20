دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار في تداولات الخميس، ليصل إلى 62.13 روبلا أمام الدولار وذلك مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

ويعتبر هذا السعر أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه الدولار الواحد في أوائل مارس/ اذار الماضي، إذ وفي ذروته وتحديدا في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

وكانت بلومبيرغ قد ألقت الضوء في تقرير سابق لها الأسبوع الماضي على أداء العملة الروسية مقابل الدولار خلال العام الجاري، حيث ذكرت: "لقد ارتفع الروبل بأكثر من 11٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، متجاوزًا ارتفاع الريال بنسبة 9٪ ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".

وبدأ الروبل بالانتعاش بعد وصول سعر صرفه لأرقام قياسية أمام الدولار منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا، وذلك بعد تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.