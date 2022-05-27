مع أسعارها المغرية حاليا.. ما الآراء حول الاستثمار بالعملات المشفرة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شهدت أغلب العملات الرقمية خلال الأيام الماضية، تبرز التساؤلات بين المستثمرين عن مدى جاذبيتها بأسعارها الحالية ومدى المخاطرة المترتبة بالاستثمار فيها حاليا.

لم تكن الهوة العميقة بين دعاة العملات المشفرة والمعارضين لها بهذه الصرامة على الإطلاق، حيث قامت أندريسن هورويتز، مجموعة رأس المال الاستثماري الأبرز في وادي السيليكون، الأربعاء، بإطلاق صندوق بقيمة 4.5 مليار دولار فيما أسمته "العصر الذهبي" للعملات المشفرة، مشيرة إلى "موجة هائلة من المواهب العالمية" دخلت الصناعة في الماضي عام.

في نفس اليوم، احتل مستثمر عناوين الأخبار متوقعا أن تنخفض عملة بيتكوين بقيمة 8000 دولار إلى مستواها الحالي البالغ حوالي 30 ألف دولار.

قال سكوت مينيرد، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة Guggenheim Partners ، لـ بلومبيرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لم تثبت بيتكوين وأي عملة مشفرة في هذه المرحلة نفسها كاستثمار مؤسسي موثوق به".

هذا تحول كبير منذ فبراير من العام الماضي، عندما أخبر مينيرد جوليا تشاتيرلي من CNN أنه يمكنه رؤية عملة بيتكوين، والتي كانت تتداول في ذلك الوقت بحوالي 40 ألف دولار، "ترتفع في النهاية إلى ما بين 400 و600 ألف دولار".

وصلت بيتكوين إلى ذروتها عند 69000 دولار في نوفمبر. لقد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك الحين حيث انسحب المستثمرون من الأصول ذات المخاطر العالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

على الرغم من الانهيار، كان هناك العديد من الجلسات حول العملات المشفرة والأموال الرقمية في دافوس هذا العام، ناهيك عن مجموعة من البائعين المرتبطين بالعملات المشفرة على طول منتزه المدينة الشهير. لكن بنفس الوقت لم يفوت العديد من المؤثرين فرصة الاستخفاف بحشد الويب 3.

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، في اليوم الأول من الحدث: "قد يُطلق على بيتكوين عملة لكنها ليست نقودًا.. إنها ليس مخزنًا ثابتًا للقيمة".

إذن، ما الذي نستنتجه من هنا؟

من السهل مشاهدة التقلبات اليومية للعملات المشفرة، وكذلك دخول Terra و Luna وغيرهما في "دوامة الموت". لكن المؤمنين بالعملات المشفرة يقولون إنه على الرغم من مشاكلها، فإن التشفير لن يختفي.

وفقًا لبعض الخبراء، يجب أن يواجه التشفير مشكلة علامته التجارية.

قال ماركوس سوتيريو، المحلل في GlobalBlock لوساطة الأصول الرقمية، إن مصطلح العملة المشفرة يمكن أن يكون مضللًا. وأضاف أن "99% من العملات المشفرة لا تحاول أن تكون عملات مشيرا إلى أنهم يحاولون أن يكونوا أصولًا وراء شبكات بلوكتشين".

تتزايد الدعوات من أجل تنظيم أوثق، خاصة بعد انهيار TerraUSD وعملة Luna في وقت سابق من هذا الشهر. يدعم العديد من المدافعين قدرًا أكبر من الإشراف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يمكن أن يساعد التشفير على اكتساب المصداقية السائدة. هناك ما يقدر بنحو 300 مليون مستخدم للعملات المشفرة حاليًا، ويقول سوتيريو إن العدد يتضاعف كل عام - ما يقرب من ضعف المعدل التاريخي لاعتماد الإنترنت.