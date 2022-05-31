الاتحاد الأوروبي يعلن عن "إجراءات قاسية" ضد روسيا

(CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن الموافقة على فرض حظر جزئي على واردات النفط الروسية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عبر حسابه على تويتر: "تم الاتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، ويشمل القرار أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدر تمويل ضخم لآلة الحرب".

وجاء إعلان ميشيل عقب قمة استثنائية للمجلس الأوروبي حضرها زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: "تتضمن حزمة العقوبات هذه إجراءات قاسية أخرى: منع أكبر بنك روسي "سبيربنك" من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، وحظر 3 محطات إذاعية روسية مملوكة للدولة، ومعاقبة الأفراد المسؤولين عن جرائم حرب في أوكرانيا".

وكذلك قال ميشيل إن المجلس الأوروبي مستعد لمنح أوكرانيا 9 مليارات يورو (حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي).

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر تويتر: "أرحب باتفاق الليلة بشأن عقوبات النفط ضد روسيا، سيؤدي هذا فعليًا إلى خفض حوالي 90٪ من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام".

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في بروكسل، يوم الثلاثاء، لمناقشة رد الاتحاد على الغزو الروسي لأوكرانيا.